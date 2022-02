Napoli, Koulibaly torna da campione

Il difensore, fresco vincitore della Coppa d’Africa, è tornato a Napoli ed è pronto a mettersi a disposizione di Spalletti

Kalidou Koulibaly è tornato a Napoli. Dopo il successo con il suo Senegal in Coppa d’Africa, il fortissimo difensore è pronto a tornare in campo anche con il proprio club. Il Napoli ha accusato molto la mancanza di Koulibaly, prima per infortunio e poi per la Coppa d’Africa e ora il tecnico Spalletti non vuole perdere più tempo. Nella decisiva sfida al vertice contro l’Inter, l’allenatore vorrebbe subito in campo il proprio leader difensivo nonostante domani sia già giorno di rifinitura. Koulibaly non gioca una gara con il Napoli addirittura dal primo dicembre ma ora è pronto a riprendere in mano la squadra con la felicità di aver conquistato un grande trofeo.

Alessandro Fornetti