Napoli-Juventus: “La Partita”

Si gioca stasera il big match tra gli azzurri partenopei e le zebre bianconere

Era da tanto che non si vedeva un Napoli così lanciato, nemmeno nell’era Sarri si era vista una squadra tanto quadrata e, allo stesso tempo, spettacolare e così efficace nel dominare e conquistare le partite. Dall’altra parte una Juve che si è tolta definitivamente i cerotti di inizio stagione ed arriva nel suo momento migliore, dopo un filotto incredibile di vittorie che l’hanno riportata al secondo posto in classifica. Una saracinesca contro un attacco prolifico. Ancor più come filosofia di gioco la difesa contro l’attacco. Il campanilismo sportivo e geografico. Stasera ci sarà davvero tutto in campo e già con queste premesse lo spettacolo è assicurato. I bianconeri non hanno solo vinto le ultime 8 partite di fila, ma nelle stesse non hanno subito nemmeno una rete al passivo, 8 vittorie con 14 goal segnati e zero subiti. Nelle stesse 8 giornate il Napoli ha conquistato 21 punti, frutto di 7 vittorie ed una sola sconfitta, 17 reti segnate e 6 subite, con 4 cleen sheet. Insomma, questa sera si affronteranno due gran belle corazzate e non vediamo l’ora di goderci lo spettacolo.

Fonte foto: napolike.it

Luigi A. Cerbara