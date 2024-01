Napoli irriconoscibile, ventidue punti di differenza con il girone d’andata dello scorso anno

Tempo di lettura 2 minuti

Gli azzurri hanno disputato una prima parte di campionato molto negativa

Il Napoli prima con Garcia ed ora con Mazzarri non sembra vedere la luce, in una stagione finora disastrosa culminata con la netta sconfitta contro il Torino e con la fine del girone di andata ad addirittura venti punti di distacco dall’Inter capolista. La squadra sembra aver perso le motivazioni, la grinta e la voglia che la portarono a dominare lo scorso campionato e nonostante i calciatori siano quasi tutti gli stessi anche loro sono in grande difficoltà ed i big stanno faticando a replicare i picchi di prestazione offerti nella scorsa annata. Gli addii in estate di Spalletti e Giuntoli avevano fatto intuire che questa della riconferma sarebbe stata una stagione più complicata, ma tutti si aspettavano quantomeno di vedere il Napoli battagliare con le prime della classe per il titolo e non di vederlo nono ed in crisi nera di gioco e risultati.

Il ritiro ordinato da De Laurentiis può aiutare a compattare l’ambiente in vista di un girone di ritorno in cui i partenopei devono dare delle risposte: non centrare neanche la qualificazione in Champions League sarebbe molto grave sia per l’ambiente che per le casse del club oltre a ridimensionare gli stessi calciatori che un anno fa sembravano imprendibili per tutte le altre squadre. I ventidue punti di differenza tra questo girone d’andata e quello del campionato precedente sono impietosi, dunque anche il mercato invernale potrà venire in aiuto di una compagine che ha bisogno di cambiare qualcosa. Samardzic dell’Udinese sembra molto vicino e darebbe qualità ad un centrocampo quest’anno molto sotto ritmo, mentre sempre dai friulani si sta studiando il profilo di Nehuen Perez, difensore argentino che sarebbe una valida opzione viste le difficoltà del reparto arretrato che è tutt’altro che imperforabile. Il dato positivo da cui deve ripartire il Napoli è senz’altro quello di trovarsi comunque a soli cinque punti dal quarto posto e di poter ancora raggiungerlo disputando un girone di ritorno sicuramente migliore rispetto a quello d’andata.

Fonte foto: ansa.it

Alessandro Fornetti