Napoli-Inter, terzo test in 5 mesi

I partenopei ritrovano i nerazzurri dopo le sfide di gennaio e febbraio. Quella di sabato sera, sarà decisiva per l’approdo alla finale di Coppa Italia

4 giorni, 96 ore e il Napoli sarà nuovamente in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. Dopo tre mesi di clausura forzata causa Coronavirus, i partenopei sono pronti a riassaporare il manto verde del San Paolo, privo, tuttavia, del solito e invidiabile calore del popolo azzurro. Il primo obiettivo stagionale è la finale di Coppa Italia, traguardo alla portata dopo l’1-0 dello scorso 12 febbraio a San Siro.

EPIFANIA FA RIMA CON CROCEVIA

Quella contro i nerazzurri sarà la sfida numero tre della stagione: la prima, il giorno dell’Epifania, quando la Lu-La spazzò via un Napoli, in difficoltà mentalmente e tatticamente; e la seconda, datata proprio metà febbraio quando una perla di Fabian Ruiz, fece calare il silenzio sul Meazza. Il match del 6 gennaio può essere visto come una sorta di crocevia della stagione partenopea. Esiste, infatti, un prima e un dopo inerente alla sfida perdente del San Paolo: un prima contraddistinto da un Napoli lento e farraginoso, in perenne difficoltà sia sul piano mentale che fisico. La partenza di Ancelotti e l’arrivo di Gattuso, almeno, nel primo mese non avevano inciso più di tanto, un organico spento, demotivato e quasi fazionato internamente. Il ko contro l’Inter ha, difatti, ribaltato la stagione azzurra con lo stesso Gattuso, convinto nella conferenza post gara, che i suoi stavano cambiando rotta e che il peggio era, ormai, alle spalle.

OBIETTIVO FINALE

Il match di andata a San Siro è stata la dimostrazione dell’avvento di un nuovo Napoli, sempre più gattusiano e consapevole delle proprie potenzialità. Ordine, qualità e impegno a prendersi la rivincita contro i nerazzurri e un pezzo di qualificazione per la finalissima di Roma (17 giugno). La gara di sabato sarà la prova del nove, quel test da non sbagliare, che in caso di successo getterebbe le basi per un futuro sempre più promettente. Un futuro che avrà come protagonista ancora una volta quel Dries Mertens, ad un passo nel mese di maggio, nel diventare proprio un possibile giocatore dell’Inter. Ciro, che a meno di clamorosi scenari, guiderà l’attacco di sabato sera insieme a Insigne e Politano.

Fonte foto: Diretta Napoli

Sandro Caramazza