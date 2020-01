Napoli-Inter 1-3, gli errori degli azzurri spianano il successo alla Beneamata – analisi e pagelle

La squadra di Milano non sbancava San Paolo dal 18 ottobre 1997. In gol la coppia Lukaku-Lautaro (doppietta per il belga)

Al San Paolo il Napoli ospita l’Inter desiderosa di mantenere la scia della Juve. Mister Gattuso si affida ancora al 4-3-3 con Di Lorenzo nel ruolo di centrale dietro. Il tecnico nerazzuro Conte nel suo 3-5-2 dà spazio a Bastoni nei tre centrali, mentre a centrocampo Gagliardini è preferito a Borja Valero con Sensi e Barella pronti a subentrare, a sinistra Biraghi sostituisce Asamoah.

Al terzo minuto Milik di testa è poco preciso e non rompe il ghiaccio. Le due squadre si studiano fino al quarto d’oro quando Lukaku approfitta di uno scivolone di Di Lorenzo e si invola verso la porta azzurra e con un tiro al fulmicotone bacia il palo e poi trafigge Meret.

Il Napoli è stordito e non costruisce nessuna azione di un certo spessore, anzi la truppa di Conte potrebbe arrotondare il conto in due occasioni ravvicinate, prima con una velenosa deviazione di testa di Vecino che trova Meret estremamente reattivo e poi con Lautaro abile a smarcarsi in area ma l’estremo difensore azzurro si supera nuovamente. Il raddoppio però è solo rimandato, infatti al 35esimo Lulaku calcia addosso a Meret che papera per lo 0-2 nerazzurro!

Gli azzurri però questa volta reagiscono e dopo una bella combinazione è Insigne a concludere a giro ma Handanovic smanaccia di gran carriera.

Due minuti più tardi il Napoli riapre l’incontro grazie ad una imbucata di Callejon che serve su un piatto d’argento l’uno a due a Milik il quale segna e ringrazia.

Il polacco potrebbe anche ristabilire la parità al 45esimo ma incorna male.

Nella ripresa il Napoli esce dal tunnel degli spogliatoi più determinato ma non crea azioni pericolose. Al 62′ Manolas arpiona malissimo la sfera regalando a Lautaro la possibilità di calare il tris e forse il sapario al match, l’argentino è lesto e infila Meret.

Gli azzurri ora sono al tappeto e non combinano più nulla di buono fino al 71esimo quando la punizione di Insigne lambisce la traversa.

Nel minuti finale Lautaro su contropiede avrebbe anche l’opportunità di fare poker ma la retroguardia partenopea si salva alla meno peggio.

L’Inter sfata il tabù San Paolo grazie ad una prova di carattere, ma è anche agevolata dagli orrori difensivi del Napoli. I nerazzurri restanno agganciati alla Juve. Gattuso rimedia la seconda sconfitta su altrettante gare in casa.

Ecco le dichiarazioni di Gattuso al termine del match: ” La squadra è viva e anche stasera ha dimostrato di saper giocare a calcio. Dobbiamo dare continuità al nostro gioco. Potevamo fare molto meglio in diverse zone del campo. Abbiamo commesso errori decisivi nei tre gol subiti”.

Pagelle Napoli:

Meret 4.5: Una papera colossale regala il raddoppio ai nerazzurri. Impacciato anche con i piedi, fa salire il suo voto grazie ad un paio di buoni interventi.

Hysaj 4.5: Spaesato per larghi tratti dell’incontro. (dal 36′ st Lozano sv)

Di Lorenzo 5: Agisce fuori ruolo ed è sfortunatissimo nell’occasione dell’uno a zero.

Manolas 4: Chiude male lo svarione di Di Lorenzo, combina la frittata sul terzo gol firmato da Lautaro.

Mario Rui 6,5: Senza dubbio il migliore del pacchetto arretrato. Si propone spesso in avanti a dare manforte ai compagni.

Allan 6: E’ un lottatore e nelle marcature preventive non è quasi mai in ritardo.

Fabian 5: Viene schierato in cabina di regia ma non incide come dovrebbe. Esce tra i fischi. (dal 38′ st Llorente sv)

Zielinski 6.5: E tra i più propositivi, prova delle incursioni interessanti.

Callejon 6,5: Timbra l’assist che poteva riaprire la sfida.

Milik 6.5: Nel referto si inserisce tra i marcatori ma poteva essere più preciso in altre occasioni.

Insigne 6: La sufficienza se la guadagna sfiorando la rete in due circostanze. Poco lucido nei momenti chiave del match.

All. Gattuso 5: Gli errori individuali non vanno attribuiti al tecnico ma la squadra è ancora bloccata a livello mentale.

Ecco le dichiarazioni di Conte: ” Lukaku l’ho sempre inseguito, lo volevo già alla Juventus e poi al Chelsea. Adesso ce l’ho e cerco di farlo migliorare”.

Pagelle Inter:

Handanovic 6,5: Un autentico felino sul balzo che nega la gioia del gol a Insigne.

Skriniar 6: Disordinato forse più del solito ma con il fisico si impone nei duelli. Ammonito, salterà la sfida contro l’Atalanta.

de Vrij 6: Gara attenta e ordinata.

Bastoni 6: Conferma il suo buon momento.

Candreva 6: Gara quasi anonima per il laterale anche se la corsa non manca.

Vecino 6,5: La sua spizzata per poco sorprende Meret, poi serve il tris a Lautaro.

(Dal 27’ s.t. Sensi 6: il suo palleggio dà respiro ai compagni.)

Brozovic 6,5: E’ un motorino che si accende con i cross.

Gagliardini 5: Prova sbiadita e ora con i rientri di Barella e Sensi lo spazio si ristringe.

(Dall’ 11’ s.t. Barella 5,5: Ci mette grinta ma spende un giallo inutile e salterà la prossima sfida contro l’Atalanta.

Biraghi 6: Lontano parente del giocatore visto con la maglia della Nazionale.

Lukaku 8: Un tornado che si abbatte sulla retroguardia partenopea.

(Dal 43’ s.t. Borja Valero: s.v.)

Lautaro 7,5: Lotta su ogni pallone ed è freddo nel griffare la rete che chiude l’incontro.

Conte 7: L’avversario è in crisi ma la sua squadra sta sul ‘pezzo’ e porta in cascina tre punti d’oro.

Stefano Rizzo