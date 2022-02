Napoli, infortunio per Lozano in nazionale: rischia un lungo stop

Il messicano ha lasciato il campo in barella dopo una brutta caduta

Il Napoli perde Hirving Lozano. Il calciatore, impegnato con il Messico nelle qualificazioni per Qatar 2022, ha lasciato anzitempo il terreno di gioco per un duro colpo alla spalla, trasportato fuori in barella. Dopo i primi esami è emersa una diagnosi molto dura, El Chucky ha infatti rimediato la lussazione della spalla destra e sarà costretto ad uno stop piuttosto lungo proprio ora che stava dando un ottimo contributo alla fase offensiva del Napoli. Si parla addirittura di due mesi di assenza dai campi, periodo che gli farebbe perdere gran parte della stagione e molti match importanti con i partenopei.

Fonte foto: calcionapoli1926.it

Alessandro Fornetti