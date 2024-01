Napoli incubo senza fine, squadra in ritiro e fiducia in Mazzarri

Tempo di lettura 1 minuto

Umiliata dal Torino la formazione partenopea chiude un girone d’andata da dimenticare, i tifosi contestano, giocatori e società si scusano ma il tecnico rimane al suo posto

Il Napoli torna con le ossa rotte da Torino dove ha rimediato la sconfitta numero 7 su 19 gare. Sicuramente uno dei peggiori inizi per una formazione campione d’Italia in carica. Quello che sconcerta sono le modalità, con una squadra senz’anima che già sotto di un gol rimane in dieci a inizio ripresa. Follia di Mazzocchi, appena arrivato dalla Salernitana, che dopo 4 minuti dal suo ingresso si fa espellere per un fallaccio su Lazaro. Di lì in poi il buio più totale. Il Torino ha dilagato sino al 3-0 mentre Mazzarri borbottava in tribuna squalificato. A fine partita giocatori sotto il settore ospite, che contestava, a scusarsi. Al termine del girone di andata sono 28 i punti degli azzurri, 22 in meno rispetto all’anno scorso mentre 20 è ora la distanza dal primo posto. La società nella persona del direttore sportivo Meluso si è presa tutte le responsabilità ribadendo la fiducia nel tecnico e aprendo alla possibilità di un ritiro per tutta la squadra, confermata poi in seguito. Ora il girone di ritorno ma le nubi attorno al Napoli sono molto fitte.

Glauco Dusso