Napoli, il Real Madrid mette gli occhi su Lobotka

I blancos sono alla ricerca di un centrocampista di equilibrio e Carlo Ancelotti ha individuato nello slovacco il nome giusto per la mediana del suo Real Madrid

La stagione di Stanislav Lobotka non sta passando inosservata fuori dall’Italia e le voci sul suo futuro aumentano in relazione alle grandi prestazioni fornite finora con la maglia del Napoli. Il Real Madrid di Ancelotti è l’ultima squadra ad essersi interessata a lui, più per il mercato di giugno che per questo di gennaio dato che a Napoli si considera il giocatore incedibile. Il centrocampo dei blancos avanza d’età e Ancelotti ha indicato lo slovacco come pedina per la sua mediana in grado di dare geometrie e copertura alla difesa. La trattativa per ora non è iniziata, facile pensare che il Real Madrid vada alla carica quest’estate.

Fonte foto: calcionews24.com

Alessandro Fornetti