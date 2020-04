Napoli, il prossimo mercato sa di rivoluzione

Gli azzurri si sono mossi già in anticipo per garantirsi alcuni gioctori che si sono distinti in questo campionato

Il Napoli sta vivendo una stagione davvero difficile con il patron De Laurentiis costretto ad esonerare Ancelotti visti i pessimi risultati della squadra in campionato; anche con Gattuso, suo successore, le prestazioni sono state altalenanti, seppur nelle ultime tre giornate prima dello stop siano arrivati altrettanti successi. I partenopei probabilmente si stavano riprendendo ma l’attuale sesta posizione non è certo ciò che tifosi e società si aspettavano. Nel mercato di gennaio però sono state fatte buone cose, si è puntellato il centrocampo con gli arrivi di Demme dal Lipsia e Lobotka dal Celta Vigo e si è preso anche Politano dall’Inter, in prestito con obbligo di riscatto. La mossa più intelligente del ds Giuntoli però è probabilmente stata quella di muoversi in anticipo per prendere calciatori che si sono messi in mostra altrove e che dalla prossima stagione vestiranno la maglia azzurra. Rrahmani del Verona e Petagna della Spal sono infatti già stati acquistati e la sensazione è che quello che arriverà sarà un mercato dai tanti cambiamenti.

I calciatori più rappresentativi del Napoli non sono certi di restare: Koulibaly, Allan e Callejon più i discorsi legati ai rinnovi di Mertens e Milik fanno della squadra un punto interrogativo che solo il mercato può smuovere. Si andrà verso un rinnovamento della rosa con calciatori più freschi e giovani che porteranno la loro grinta e si metteranno a disposizione dell’allenatore per portare di nuovo in alto il Napoli nella prossima stagione.

