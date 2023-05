Napoli, i possibili nomi del dopo Spalletti

Come noto l’allenatore non sembra intenzionato a proseguire con i partenopei, De Laurentiis sta valutando diversi nomi per sostituirlo

Le strade del Napoli e di Luciano Spalletti sembrano ogni giorno sempre più lontane, con il tecnico intenzionato a lasciare dopo aver riportato lo scudetto in una città che aspettava da 33 anni. Il presidente De Laurentiis sta iniziando a valutare dei possibili sostituti che permettano comunque di rimanere ad alti livelli. Il nome più intrigante è quello di Luis Enrique, fermo dall’esperienza con la nazionale spagnola e cercato anche dal PSG per la prossima stagione. Per le alternative si guarda in Italia, con i nomi di Thiago Motta e Italiano in cima alla lista; entrambi allenatori dal calcio offensivo, hanno valorizzato Bologna e Fiorentina e potrebbero essere pronti a compiere il grande salto.

Fonte foto: vnexprorer.net

Alessandro Fornetti