Napoli-Genk 4-0, torna Milik con una tripletta da record – Analisi e pagelle

Tutto facile per gli azzurri chiamati all’ultima gara della fase a gironi, nel primo tempo la partita era già conclusa contro un Genk che malgrado l’assenza di obbiettivi non ha rifiutato il gioco



Si è arrivati all’ultimo atto della fase a gironi ed il Napoli si è pesentato all’appello come uno studente indisciplinato e con una media bassa agli esami di recupero. Per l’occasione in città è tornato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, la cui società ha preparato anche un tributo alla carriera per l’ex Marek Hamsik, rimasto nel cuore dei tifosi. L’evento si è svelto nell’intervallo tra i due tempi.



Ancelotti non cambia molto nel 4-4-2 schierato, gli attori principali sono tutti al loro posto, in attacco però torna Milik al posto di Lozano, a centrocampo si rivede Allan, resta fuori invece Insigne, non al top della forma in questi ultimi tempi.

Dall’altro lato della barricata, un Genk che non ha più da chiedere nulla alla competizione, ormai fuori da qualsiasi discorso qualificazione, con uno speculare 4-4-2.



Sembrava iniziare storta la serata dei partenopei, durante il riscaldamento si è temuto per la tenuta di Mertens che accusando fastidi sembrava propenso a cedere. Resterà in campo, e contribuirà in finale alla splendida serata della sua squadra.

Già però dai primi minuti di gioco si capisce che il match sarà totalmente dominato dalla squadra di casa, neanche il tempo di ambientarsi che subito Koulibaly colpisce la traversa! Un minuto dopo, appena al 3′ di gioco, la prima papera del giovane portiere degli ospiti, il classe 2002 Vandevoordt, Milik ne approfitta senza pensarci due volte e segna il primo punto della serata.

Malgrado il colpo iniziale, la squadra belga non è poi cosi arrendevole e prova a far girare la palla, tanto che al 14′ su un errore di Fabian Ruiz si crea anche un occasione per pareggiare i conti, ma Onuachu sbaglia il controllo e calcia esternamente alla rete.

Quasi alla mezzora è ancora Milik a far esultare il San Paolo, dalla destra arriva il cross di Di Lorenzo, ed è doppietta dell’attaccante partenopeo. Il genk ci sarebbe pure, ed a tratti si mostra anche dalle parti dell’area difesa da Meret, ma contro le papere del proprio portiere, parzialmente giustificato solo dalla giovanissima età, non può nulla, Vandevoordt sbaglia un’uscita al 36′ e travolge Callejon.

Sarà rigore, sarà di nuovo Milik a festeggiare una rete per il Napoli, la terza in neanche metà gara.



Nel secondo tempo le squadre tornano in campo con vivacità malgrado il risultato abbia ormai dato l’indirizzo alla gara, i belgi attaccano e ci provano, il Napoli sciolto, cerca quando può di approfittare degli spazi offerti dagli avversari.

Al 67′ Koulibaly si lancia palla al piede per 30 metri, ma la difesa belga fail suo dovere, poco dopo però ci pensa De Norre con un fallo di mano a dare il colpo di grazia alla propria squadra, di nuovo rigore per gli azzurri, questa volta sarà Mertens ad andare sul dischetto siglando il 4-0 e la fine dei giochi per questa giornata.



Tutto facile oggi per il club di Milik e compagni, ci voleva, serviva una vittoria per riportare equilibrio nell’ambiente, per raddrizzare una stagione che sembrava ormai incrinata pericolosamente.

Il risultato di Salisburgo è la ciliegina sulla torta di Ancelotti, il suo Napoli passa il turno qualificandosi seconda.

Certo l’avversario ci ha messo del suo, tra papere ed errori di una squadra che giocava solo per difendere la dignità personale, ma questo importa fino ad un certo punto.

La panchina del tecnico partenopeo traballa comunque ma, almeno Milik è tornato e la squadra nel complesso sembra rigenerata, sopratutto in quegli elementi che nelle ultime gare sembravano aver gettato la spugna. Certo è ancora presto per dire che la crisi sia finita, ma il segnale atteso è stato dato, ora sta alla presidenza decidere sul futuro dell’allenatore, ed i rumors delle ultime ore, malgrado la vittoria di questa sera, non promettono bene per Ancelotti.





Le dichiarazioni post-partita del tecnico: “Questa è una squadra che ha qualità, inutile discuterlo. L’abbiamo mantenuta nel torneo più importante. In campionato siamo molto dietro, non l’abbiamo espressa la qualità. Resta un rammarico grande, soprattutto per quanto fatto in Champions League”.

E sul possibile esonero: ” Io onestamente non ho saputo niente. Ho preparato la partita, abbiamo pensato alla partita e infatti i giocatori sono stati attenti e concentrati. Abbiamo chiuso bene”.



Meret 6,5 – Ci ha fatto vedere un bell’intervento nel primo tempo, e conferma la sua rendita buona in champions

Di Lorenzo 6,5 – Mette l’esperienza al servizio della squadra ed aggiunge qualità, suo il cross per il goal del 2-0 di Milik

Manolas 6 – Fa un gioco di sostanza, ed è importante sulle palle alte, il suo reparto era stato quello più in difficoltà ultimamente, prestazioni cosi fanno ben sperare

Koulibaly 6,5 – Disastroso nelle ultime gare cerca di farsi perdonare e ci riesce benissimo, prende iniziativa in fase offensiva, ancora leggermente sbadato in alcune situazioni

Mario Rui 6 – Si propone e spinge, nel secondo tempo però va in difficoltà

Callejon 6,5 – Si sacrifica in tutte le fasi di gioco, procura i rigori e dà solidità alle azioni di gioco (dal 78′ Llorente sv)

Allan 6,5 – Fondamentale per il napoli anche se non è ancora in forma, le ripartenze avversarie devono sempre fare i conti con lui

Fabian Ruiz 6 – Il suo voto non è pieno, qualche errore di troppo come quello nel primo tempo in cui poteva regalare il pareggio al Genk ne sporcano la prestazione

Zielinski 6 – Raggiunge la sufficienza più per merito del compagno di reparto Allan che per sue iniziative (dal 72′ Gaetano 6)

Mertens 7 – Ritrova il carattere che stava perdendo, si impone nel pressing, sul risultato ormai conquistato si permette il cucchiaio nel rigore finale

Milik 7 – Uomo partita, al di là dell’aiuto ricevuto dagli errori del portiere avversario non si ci può non complimentare per un ritorno del genere (dal 78′ Lozano sv)

All. Ancelotti 6,5 – Non è facile gestire problemi cosi grandi in una piazza calda come quella in cui opera Carlo, ma la sua esperienza e capacità pare stia dando i frutti sperati



Roberto Lojudice