Napoli: Garcia in bilico, Conte frena, ipotesi Tudor 

De Laurentiis ha fatto intendere chiaramente che il tecnico francese è in discussione, ma l’ex allenatore di Juventus e Inter al momento non è propenso ad accettare nuovi incarichi

Dopo un paio di vittorie convincenti, il k.o. interno con la Fiorentina ha riaperto crepe nello spogliatoio del Napoli che rischiano di porre fine all’avventura di Rudi Garcia sulla panchina dei partenopei a neanche due mesi dall’inizio del campionato, anche perché ora a vacillare è lo stesso Aurelio De Laurentiis, che dopo il pareggio in trasferta col Bologna aveva difeso il suo allenatore. Ieri infatti il patron del Napoli è intervenuto ad un convegno alla Luiss di Roma toccando diversi temi di attualità calcistica. Tra questi la posizione di Garcia: “Forse Rudi allenando in Arabia non conosce più il calcio italiano” e ancora: “Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento. Non si può avere tutto e subito, bisogna riflettere. Fa male al cuore, ma nel calcio può succedere di dover licenziare un allenatore”. Per ora la sensazione è che ADL sia disposto ad esonerare il tecnico francese solo dopo aver incassato il sì di un valido sostituto. Il nome principale è quello di Antonio Conte, che però in giornata ha dichiarato di non voler accettare alcun incarico e godersi il tempo libero con la propria famiglia. In alternativa si valuta Tudor, ma in questo caso non c’è ancora nessuna trattativa concreta in corso.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)