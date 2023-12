Napoli-Frosinone, turnover Mazzarri. Occasione Cheddira

Tempo di lettura meno di un minuto

Stasera l’ottavo di finale di Coppa Italia tra i campioni d’Italia e la squadra ciociara. I due allenatori ruoteranno tanti giocatori

Previste diverse rotazioni per Napoli-Frosinone, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Walter Mazzarri non dovrebbe schierare né Osimhen né Kvaratskhelia. Spazio in avanti allora a Giovanni Simeone, con Raspadori e il danese Lindstrom a supporto. In porta, rilanciato Gollini per Meret. Turnover ampio anche per il Frosinone di Di Francesco, una delle rivelazioni di questa stagione. Fuori i due tenori Soulé e Ibrahimovic. Al loro posto, spazio per Caso e Baez. Al centro dovrebbe giocare Cheddira. L’attaccante marocchino è in prestito proprio dal Napoli.

Sandro Caramazza

Fonte foto: dotsport.it