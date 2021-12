Napoli falcidiato dagli infortuni, Koulibaly e Fabian rischiano

Gli azzurri sono usciti malconci dalla trasferta in Emilia, sommando un risultato non positivo ad una situazione infortuni sempre più preoccupante

Il Napoli stava vivendo l’ennesima ottima serata di questo campionato prima che la sfortuna gli si abbattesse contro. Oltre al risultato non del tutto positivo visto l’iniziale doppio vantaggio, i partenopei sono costretti per l’ennesima volta a fare i conti con gli infortuni. Dopo i ko pesanti di Osimhen e Anguissa, ieri si sono fermati altri tre uomini chiave della formazione azzurra, uno per reparto; Insigne, Fabian e Koulibaly tutti usciti prima del fischio finale. Se per il primo si parla di un indurimento al polpaccio di lieve entità, gli altri due destano più preoccupazione. Per il centrocampista spagnolo il problema è un risentimento all’adduttore della gamba destra, mentre per il difensore senegalese riguarda il flessore della gamba sinistra. Praticamente certa la loro assenza nel big match contro l’Atalanta mentre capitan Insigne potrebbe stringere i denti. Tante defezioni fondamentali per il Napoli, con il primo posto che adesso è nel mirino di entrambe le milanesi.

Fonte foto: napolipiu.com

Alessandro Fornetti