Napoli, Elmas verso il Lipsia

Elmas potrebbe partire nel mercato di gennaio e trasferirsi al Lipsia. Questa è la notizia delle ultime ore con i tedeschi che, dopo aver tentato di acquistare il giocatore in estate, hanno offerto 25 milioni (20+5 di bonus) al Napoli per il centrocampista macedone. Il Lipsia ha già trovato l’accordo con il classe ’99 che andrebbe a sostituire Emil Forsberg che si è trasferito in MLS. Gli azzurri stanno valutando la situazione considerando che Elmas è in scadenza nel 2025 e non ci sono stati sviluppi sul rinnovo del contratto. In caso di cessione, il Napoli andrebbe su Samardzic dell’Udinese.

