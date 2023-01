Napoli e Fiorentina si scambiano i secondi portieri

Sirigu vola a Firenze, mentre Gollini arriva sotto il Vesuvio. Il passaggio si completerà a breve, già effettuate le visite mediche

Scambio di portieri tra Napoli e Fiorentina, o meglio di secondi portieri. In terra viola, si trasferisce Salvatore Sirigu, la cui esperienza a Napoli è durata praticamente sei mesi. Percorso inverso invece per Pierluigi Gollini, che si trasferisce in prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro da Luciano Spalletti. Entrambi si sono sottoposti alle visite mediche e presto firmeranno il contratto con i nuovi club. Come per il campione d’Europa, anche Gollini ha vissuto pochissimo tra le fila della Fiorentina. Solo sei mesi di alternanza e tanta panchina.

Sandro Caramazza