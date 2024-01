Napoli, doppio colpo in entrata: Ngonge più Traoré

Tempo di lettura meno di un minuto

Gli azzurri hanno chiuso per due giocatori giovani e molto interessanti. Rientra in Italia l’ex Sassuolo, mentre l’attaccante arriva dal Verona

Doppio colpo in casa Napoli, con gli arrivi di Hamed Traoré e Cyril Ngonge. Per il primo si tratta di un ritorno in Italia dopo la sfortunata esperienza con la maglia del Bournemouth. In Inghilterra ha collezionato appena sei presenze, per poi fermarsi a causa della malaria. Operazione in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro. Quanto a Ngonge, l’esterno offensivo arriva dal Verona per circa 19 milioni. Buona la sua esperienza in terra scaligera con 11 gol in 36 partite complessive. Dopo l’arrivo di Mazzocchi, dunque Mazzarri è pronto ad accogliere altri due innesti.

Sandro Caramazza

Fonte foto: GDM