Napoli: De Laurentiis sceglie Mauro Meluso come nuovo direttore sportivo

Per sostituire Giuntoli, il patron dei partenopei ha individuato l’ex dirigente della società ligure, lo Spezia, con un passato da giocatore nella Lazio

La separazione tra il Napoli e Cristiano Giuntoli era annunciata ma ha fatto comunque scalpore. Si vedano le dichiarazioni di De Laurentiis di qualche giorno fa: ‘Lui juventino? Lo avessi saputo prima…’, ma il presidente del club partenopeo guarda avanti ed ha già individuato il suo successore: non Frederic Massara, forse incontrato a Roma la scorsa settimana, ma Mauro Meluso. 58 anni, una carriera da calciatore in serie C, l’esordio in A in prima squadra con la Lazio dopo essere cresciuto nel vivaio biancoceleste, ma soprattutto diverse esperienze da direttore sportivo. L’ultima, la più importante, quella con lo Spezia, con il quale ha ottenuto la salvezza nel 2021 per poi prendersi una pausa. Ora Meluso è pronto a ricominciare e lo farà con la società campione d’Italia in carica.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)