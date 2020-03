Napoli, De Laurentiis ha in mente una rivoluzione: chi entra e chi esce

La dirigenza partenopea sta lavorando per allestire una squadra competitiva anche per il prossimo anno, nonostante è probabile che ci siano delle cessioni eccellenti

Il calcio giocato ha subito uno stop forzato dovuto all’emergenza Coronavirus. Nonostante la situazione sia drammatica in tutta Italia, ci sono squadre che hanno fretta di tornare ad allenarsi, fra queste figura il Napoli che, dopo vari rinvii ha fissato la ripresa degli allenamenti a mercoledì 25 marzo. I partenopei sono ancora in corsa su tre fronti, l’obiettivo primario è qualificarsi quantomeno per la prossima Europa League, poco importa se attraverso il campionato o la Coppa Italia, senza dimenticare gli ottavi di Champions ancora in bilico con il Barcellona.

Indipendentemente da come si concluderà la stagione, De Laurentiis è intenzionato ad operare una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la rosa del Napoli. Se per il rinnovo di Mertens manca soltanto l’ufficialità, ci sono giocatori che quasi certamente non vestiranno di azzurro il prossimo anno. Koulibaly è appetito da Psg, Real Madrid e Barcellona, ma ultimamente c’è stato un riavvicinamento con la società. A fronte di un’offerta irrinunciabile il centrale senegalese potrebbe comunque partire. Probabile sostituto? Vertonghen, che si svincolerà dal Tottenham. A centrocampo il giocatore più lontano dai lidi campani è Allan, il suo rapporto con Gattuso non si è mai ricucito del tutto, ecco perché il brasiliano può essere ceduto per una cinquantina di milioni. Club interessati? Inter, Juventus e Psg. Il Napoli lavora con il club transalpino ad uno scambio con Paredes.

Concludiamo con l’attacco. Nel reparto avanzato potrebbero esserci i veri botti di mercato. Milik non rinnoverà, pretende maggiore spazio e chiede un ingaggio che la dirigenza non vuole garantirgli. Oltre al centravanti polacco potrebbe lasciare dopo appena un anno anche Lozano. L’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis è nelle mire dell’Everton e del Valencia, l’intenzione dei partenopei è recuperare la cifra spesa in estate (50 milioni, considerando anche le provvigioni all’agente). I sostituti dei probabili partenti sono già segnati sul taccuino di Giuntoli, Luka Jovic del Real Madrid e Jeremie Boga del Sassuolo.

FOTO:Skysport.it

Marco Fabio Ceccatelli