Il Napoli contro tutti, ADL compreso. Intanto Spalletti bacchetta Osimhen

Esordio con vittoria per la compagine campana, ma non è andato esattamente tutto come previsto contro il Venezia. Intanto il calciomercato latita

Visti i presupposti si poteva immaginare che sarebbe stato un anno complicato, di sofferenza. Magari anche di rabbia nei confronti di una società, che di punto in bianco, ha deciso di ridimensionarsi. Emblematica la vicenda Insigne. Il capitano degli azzurri potrebbe addirittura liberarsi a zero il prossimo anno, con tante big italiane ed europee che fiutano l’affare. Il Magnifico chiede 6 milioni per rinnovare, attualmente ne percepisce 4,5, De Laurentiis ne offre 3,5. E’ evidente come la distanza sia abissale, non solo dal punto di vista economico. E’ il lato umano che in questo momento sta tenendo alta la tensione fra le parti.

Gelo fra De Laurentiis e Insigne

Il mercato dei partenopei è bloccato. Mossa astuta puntare su un allenatore top come Spalletti, ma se il tecnico toscano chiede da oltre un mese almeno un centrocampista e non arriva nulla perché ADL non può permetterselo o non vuole, il rischio è che nel momento decisivo della stagione possa mancare di nuovo quel quid in più. Intendiamoci, già ora il Napoli è una signora squadra, ma se l’obiettivo minimo è il quarto posto, forse serviva uno sforzo ulteriore. Ricordiamo che gli azzurri saranno impegnati anche in Europa League, una competizione che toglie parecchie energie fisiche e mentali.

Oltre il danno la beffa

Il Napoli ha vinto meritatamente contro il Venezia all’esordio in campionato (2-0), ma il successo è stato macchiato dall’espulsione di Victor Osimhen. Il giudice sportivo ha inflitto al calciatore nigeriano due giornate di squalifica e un’ammenda di 5 mila euro. La sua colpa? “Aver colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario, con il pallone non a distanza di gioco”.

Ovviamente De Laurentiis darà battaglia. I suoi legali si avvarranno della prova tv per dimostrare che non c’è stata condotta violenta, ma una semplice manata involontaria. L’obiettivo è dimezzare la punizione. Sul fatto che Osimhen salterà la trasferta di Genova con il Grifone ci sono pochi dubbi, ma perdere il proprio centravanti anche per il big match con la Juventus sarebbe un danno di dimensioni bibliche. Considerando anche l’infortunio di Mertens. L’ex Lille si è scusato per l’ingenuità compiuta. Spalletti lo ha bacchettato bonariamente, chiedendogli di limitare la sua veemenza ed esuberanza o almeno di sfruttarla solo in zona gol.

Chiudiamo con un appello al presidente, Aurelio sveglia! Puoi ancora regalare un colpo di coda dei tuoi al mercato fin qui deficitario del Napoli.

FOTO: 2Anews.it; Fanpage.it

Marco Fabio Ceccatelli

.