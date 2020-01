Napoli boom, 2-1 alla Juve in una notte da ricordare. Analisi e pagelle

I partenopei fanno l’impresa contro i bianconeri, che invece di fuggire via consegnano un punto all’Inter

Termina 2-1 Napoli Juventus, decisive le marcature azzurre di Zielinski e Insigne, inutile nel finale la solita rete di Ronaldo. I bianconeri sprecano l’occasione di andare a più 6 dall’Inter, rimanendo a sole tre lunghezze di vantaggio. Campionato sempre più intrigante.

Gattuso deve fare a meno dell’influenzato Ospina, ritorna dal primo minuto Meret. In difesa, duo centrale formato da Manolas e Di Lorenzo; in mediana c’è ancora Demme coadiuvato da Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco Callejon, Milik e Insigne.

Tra le file bianconere, riecco il super tridente Ronaldo-Dybala-Higuain. A centrocampo, Matuidi vince il ballottaggio con Rabiot. Per il resto, de Ligt e Bonucci a guidare la linea difensiva con Alex Sandro e Cuadrado ai lati.

SÌ TATTICA, NO PARTY

Primo tempo del San Paolo meglio di un sonnifero preso in tarda serata causa due squadre molto bloccate che puntano più a non farsi male che a rendersi pericolose tra le rispettive aree avversarie. Gli azzurri preparano bene il match, confermando quanto di buono visto martedì sera in coppa, ovvero tanta concentrazione, marcature preventive e importante sacrificio in fase di non possesso.

Dall’altro lato la Juve fatica a creare palle gol, cercando di gestire i ritmi della gara ma trovando pochi spazi tra le serrate linee avversarie. L’unica potenziale occasione da rete arriva al minuto 16’ con Callejon, che spizza bene su un cross di Insigne, trovando però la facile presa di Szczesny. Per il resto tanto tatticismo e squadre che si annullano a vicenda.

URLO AZZURRO

Come per non andare contro alla tradizione, ad un primo tempo spento e scialbo subentra una ripresa molto più emozionante e soprattutto con qualche gol in più. La prima a battere un colpo e il Napoli che al minuto 53’ aggiorna le statistiche del match con una conclusione alta di Zielinski dai quasi 20 metri.

I bianconeri faticano a rendersi pericolosi, disputando probabilmente una delle peggiori partite della stagione. L’unica vera palla-gol arriva solamente al 61’esimo con Higuain, che servito dopo una bella iniziativa personale di Ronaldo, conclude basso e centrale con Meret a bloccare facilmente.

Nemmeno un minuto dopo e il Napoli sblocca la gara: Insigne, in un’inedita posizione di centrodestra, calcia in porta, Szczesny respinge male lasciando a Zielinski da pochi passi il facile tap-in. La reazione della capolista fatica ad arrivare, bene ancora gli azzurri a chiudere tutti gli spazi, bloccando gli sfoghi di CR7 e company e al minuto 85’ arriva il raddoppio: cross dalla sinistra di Callejon, Insigne si coordina al volo e complice la deviazione di de Ligt porta sul 2 a 0 i suoi.

L’estasi del San Paolo è pronta ad esplodere ma nel finale è costretta a stare col fiato in gola, visto l’acuto dell’immancabile Ronaldo, che al 90’esimo ridà spirito ai suoi siglando la rete della speranza. Inutile, però, il gol dell’asso portoghese, il match termina dopo 4 minuti di recupero sul punteggio di 2-1.

Prestazione alla Gattuso del Napoli, che mette grinta, coraggio e tantissimo impegno. Vittoria meritata per quanto visto in campo, azzurri nettamente in ripresa dopo il passaggio del turno in Coppa Italia. Insigne ritrova la sua verve e ora è pronto a guidare gli azzurri verso la riscossa.

Ogni tanto anche i grandi si fermano…Dopo un grande inizio di 2020 i bianconeri terminano il mese con una prova da dimenticare, priva di carattere e qualità. L’unico a salvarsi è ancora CR7, che trova l’ottava rete consecutiva in campionato.

PAGELLE NAPOLI

Meret: 6 Quasi spettatore non pagante a parte l’intervento su Higuain e quando si trova a recuperare da dentro il sacco la palla messa in porta da Ronaldo.

Hysaj: 6,5 Probabilmente uno dei migliori degli azzurri, ha un cliente difficile come CR7 ma respinge gli attacchi egregiamente. La più bella partita della sua attuale stagione.

Manolas: 6,5 Da martedì sembra ritornato il vero Manolas, tutto forza e velocità. Così è veramente difficile superarlo.

Di Lorenzo: 6,5 Nuovamente centrale dove aveva fatto fatica nelle uscite precedenti, stasera è quasi perfetto. Ordinato e attento.

Mario Rui: 6 Buona prestazione del portoghese che si trova ad affrontare due niente male come Cuadrado e Dybala. Spinge poco ma compensa con un’ottima fase difensiva.

Fabian Ruiz: 5,5 Non è il Fabian dello scorso anno e si vede, fa fatica nelle zone in cui dovrebbe far male, manca il passaggio decisivo più volte nel primo tempo. Nella ripresa, un po’ meglio ma deve riprendere la marcia.

Demme: 6,5 Perfetto metronomo di centrocampo, tanta quantità e sostanza. Un giocatore che in questo Napoli gattusiano calza a pennello. Dal 68’ Lobotka: 6 Entra bene ma il suo posto è più come lo vede Gattuso, ovvero interno e non davanti alla difesa.

Zielinski: 7 Gara normale fino a quando non si fa trovare al posto giusto e nel momento giusto per far esplodere il San Paolo. Dal 80’ Elmas: S.V

Callejon: 6,5 Solita corsa e tanto sacrificio su quella fascia sinistra tanta macinata e sudata negli anni del suo vecchio mister ormai seduto sulla panchina bianconera. Oggi chiude con un assist per il 2-0 di Insigne.

Milik: 6 Buona partita del polacco nonostante avesse di fronte due colossi come de Ligt e Bonucci ma l’impegno è elevato.

Insigne: 7 Core de Napoli è tornato. S’è messo in testa di fare il capitano e adesso non lo ferma più nessuno: corre, dribbla, copre in fase di non possesso e infine la chiude con una rete da grande giocatore.

Gattuso: 7 Ringhio sembra finalmente aver trasferito tutta la sua grinta e personalità alla squadra, che adesso non molla di un centimetro. In questa impresa c’è tanto del suo zampino.

PAGELLE JUVENTUS

Szczesny: 5,5 Nell’unica vera parata della sua partita interviene male lasciando a Zielinski un facile tap-in.

Cuadrado: 5,5 Sale poco e crossa quando può male. La sua spinta sulla fascia è fondamentale per questa Juventus, nel primo gol azzurro si lascia sorprendere dal polacco.

de Ligt: 6,5 Migliora partita dopo partita, nessuna sbavatura ma solo sfortuna nel secondo gol del Napoli.

Bonucci: 6,5 Come il compagno di reparto gioca bene non avendo particolari colpe sui gol azzurri.

Alex Sandro: 6 Pensa più a coprire gli inserimenti di Callejon che a pungere Hysaj nella sua fascia.

Bentancur: 6 Da interno si trasforma per tutta la ripresa, causa infortunio di Pjanic, regista davanti la difesa. Lo fa bene come sempre perché è ormai un giocatore completo. Suo l’assist del 2-1 firmato CR7.

Pjanic: 6 Solite geometrie e ordine in mezzo, esce a inizio ripresa per un fastidio muscolare. Dal 49’ Rabiot: 5,5 Entra molle e poco in palla, totalmente al contrario rispetto alle ultime uscite in cui era sembrato in ripresa.

Matuidi: 6 Sufficienza per il centrocampista francese tanta corsa e sostanza. Pochi però gli inserimenti senza palla. Dal 71’ Douglas Costa: 6 Prova a mettere velocità ed estro, trovando qualche punizione da mettere in mezzo.

Dybala: 5 Male la Joya, poco pericoloso e quasi mai in palla. Fatica a trovare una posizione per pungere la difesa avversaria. Dal 71’ Bernardeschi: 5,5 Non riesce ad incidere, probabilmente la lunga assenza dal campo ha influito.

Higuain: 5,5 Pochi movimenti senza e scarsa pericolosità negli attacchi. L’ex di turno stecca l’ennesimo rientro al San Paolo.

Ronaldo: 6,5 Se c’è da fare gol basta chiamare Ronaldo e lui risponde sempre presente. Nel deserto bianconero, l’unica luce è proprio l’asso portoghese che prima fa quasi segnare il Pipita e poi ci pensa lui ma ormai è troppo tardi.

Sarri: 5,5 Rientro con sconfitta per l’uomo più amato dell’ultimo ventennio partenopeo. Ci prova nuovamente con i fantastici 3 ma non trova le dovute risposte.

Dichiarazioni post-match Gattuso

“Abbiamo fatto una grande partita, sono orgoglioso di questi ragazzi. Oggi bellissima atmosfera tra la squadra e tutto lo stadio. Dobbiamo giocare sempre così con umiltà e impegno in modo da rialzarci da questo momento negativo. Spero di vivere altre serate così”

Dichiarazioni post-match Sarri

“Siamo stati passivi e lenti, pensavamo di vincere la partita camminando. Tutta la squadra ha funzionato male, non mi è piaciuta la mentalità con cui siamo scesi in campo. Abbiamo faticato sia mentalmente che fisicamente. Dobbiamo rialzarci in fretta.”

Fonte foto: getty images

Sandro Caramazza