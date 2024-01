Napoli, ancora caos: dura replica di Osimhen all’agente di Kvaratskhelia

Tempo di lettura 1 minuto

Gli azzurri non stanno vivendo un buon momento di campionato, tanto da perdere 3-0 nell’ultimo turno in casa del Torino. Ora un nuovo caso

Polveriera in casa Napoli. Ad oggi, quella degli azzurri campioni d’Italia, sembra essere proprio una stagione da dimenticare. Non solo i risultati sportivi non arrivano, col nono posto in classifica e l’ultimo 3-0 subìto dal Torino, ma anche i rapporti interpersonali stanno degenerando. L’ultimo screzio, abbastanza pesante, quello tra l’agente di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. L’agente del georgiano, durante un’intervista in patria, si è espresso così: “Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro“. Durissima la riposta dell’attaccante nigeriano, al momento in ritiro con la propria nazionale in vista della Coppa d’Africa: “Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di m***a e una vergogna. Sono imbarazzato per il tuo modo di ragionare. Stupido. Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca!!“. Insomma, un clima non proprio serenissimo.

Sandro Caramazza

Fonte foto: calcionapoli