Napoli al primo vero grande esame della stagione

Gli azzurri domani alle 15 affronteranno l’Atalanta di Gasp, in una sfida dal suggestivo sapore europeo

Dopo la brutta batosta subita con la sentenza del Giudice Sportivo che ha deciso il 3-0 a tavolino per la Juventus e il punto di penalizzazione in classifica, il Napoli si rituffa immediatamente in campionato, in vista della grande sfida di domani pomeriggio contro la super Atalanta di Gasperini. Se non sarà probabilmente partita-scudetto, sia perché la Serie A è giunta solamente alla quarta giornata, sia perché quella parola così tanto magica e insidiosa resta per adesso al di fuori del vocabolario azzurro e orobico, sarà sicuramente una delle gare più belle e avvincenti di questa stagione.

MERTENS E OSIMHEN INSIEME

La squadra di Gattuso si presenterà in un ottimo stato di forma, viste le due vittorie consecutive raccolte contro Parma all’esordio e Genoa. A parte le assenze causa Covid di Zielinski ed Elmas e l’infortunio di Insigne, il Napoli potrà praticamente contare su quasi tutti gli uomini, optando per varie soluzioni offensive. Il dubbio amletico tra 4-3-3 e 4-2-3-1, sembrerebbe ormai sciolto da mister Gattuso, intenzionato ad esibire tutto il suo atomico pacchetto offensivo. Dentro infatti, sia Mertens che Osimhen, con Lozano e Politano ai lati. In centrocampo, quasi certo l’esordio dal primo minuto dell’ultimo arrivato dal mercato estivo partenopeo, ovvero Tiemouè Bakayoko.

LE PAROLE DI BAKAYOKO

Il franco-ivoriano, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, ha ritrovato il suo ex allenatore ai tempi del Milan, Rino Gattuso. Nonostante, qualche screzio nato durante l’esperienza a Milano (basti pensare al derby), tra i due c’è un grande rispetto e un’ottima stima reciproca. Negli ultimi giorni, infatti, Bakayoko è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parlando con entusiasmo del suo arrivo a Napoli, nonché della sua già buona forma. Infine, alla domanda su Gattuso ha risposto: “Devo ringraziare Rino Gattuso, che mi ha voluto. Per me è come un padre, anche se un po’ pazzo”.

