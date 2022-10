Nainggolan sospeso dall’Anversa: fumava in panchina

L’ex Roma e Inter ne ha combinata un’altra, questa volta davvero pesante. Il Ninja è stato sospeso dal tecnico van Bommel per aver fumato in panchina prima di un match

Radja Nainggolan ancora nei guai. Il centrocampista ex Inter, Roma e Cagliari è stato beccato in panchina mentre fumava una sigaretta elettronica. Il fatto è accaduto prima del match contro lo Standard Liegi, perso dall’Anversa per 3-0. L’allenatore van Bommel ha deciso di sospenderlo insieme alla società. Ennesimo guaio per il giocatore belga. Già nei scorsi mesi ha fatto parlare di sé per alcuni questioni extra-campo. Nel 2021, infatti, ha subìto il ritiro della patente per guida in stato di ebrezza, mentre soltanto alcune settimane fa è stato arrestato dalla polizia locale per aver guidato il proprio veicolo senza appunto la licenza. Portato in questura, è stato poi rilasciato dopo aver risposto ad alcune domande.

Sandro Caramazza