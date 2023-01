Nainggolan e De Rossi si ritrovano: il belga firmerà con la Spal

I due hanno condiviso parte delle loro carriere da calciatori, ora il Ninja riparte dal club di Ferrara allenato dal suo ex compagno

Radja Nainggolan e Daniele De Rossi saranno di nuovo insieme dopo la parentesi molto lunga alla Roma. Il belga svincolatosi dall’Anversa era in cerca in un club che gli desse la possibilità di tornare a giocare e l’ex compagno ora tecnico della Spal ha fiutato l’occasione e ha convinto il calciatore a sposare il progetto estense. Nainggolan firmerà un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione, ad oggi praticamente impossibile. De Rossi ritroverà l’amico di mille battaglie e soprattutto un leader in campo e nello spogliatoio. L’annuncio potrebbe arrivare già oggi, proprio nel giorno in cui la Spal si incrocia con il Cagliari, allenato da un altro grande protagonista con la Roma come Claudio Ranieri.

Fonte foto: zazoom.it

Alessandro Fornetti