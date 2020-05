Muscoli e pallone. Quando la prestanza fisica va ben oltre

Tanti calciatori hanno nelle corde doti fisiche straordinarie. Alcuni di questi, però, più di tutti

Esistono delle linee di conformazione fisica che ogni atleta deve avere e nel quale si inscrive lo sport praticato professionalmente. Un podista difficilmente avrà la stazza di un giocatore di rugby, così come il tennista a confronto con un pugile, e via discorrendo. Chi ha occhio ed è conoscitore dello sport in generale, da alcune movenze o più semplicemente scrutando l’atleta indistintamente, ne può riconoscere il settore praticato, o quanto meno le caratteristiche principali evidenziate.

Ci sono delle eccezioni, nel caso specifico del calcio, che a volte fanno storcere il naso o strabuzzare gli occhi a primo acchito, richiamando l’attenzione al dettaglio nella prematura indifferenza generale. Di calciatori muscolosi il settore sportivo ne è pieno, ma ciò che rende peculiare e quindi da attenzionare è quando ci si rende conto che quella progressione muscolare va al di là della media vista e confrontata.

Ad esempio, tutti avranno in passato guardato con stupore l’ipertrofia delle gambe dell’ex capitano dell’Inter Javier Zanetti, che aveva una massa da fare invidia ai deadlifter, e nonostante tutto divorare l’erba del campo da gioco con predominanza. Pensate, continuando, a Shaqiri, minuto calciatore che esplodeva dalla cintola in giù con una circonferenza oversize. Poi ad esempio troviamo Clarence Seedorf, meno pompati i quadricipiti, ma nel complesso una cura al dettaglio del corpo alla pari con le più venerate statue di marmo di Carrara.

Cristiano Ronaldo si avvicina molto a quest’ultimo, una totalità di perfezione fisica che non evidenzia di certo la predisposizione dell’uso delle gambe. Ricordate poi Jan Koller? 202 centimetri per 105 chili. Uno dei migliori giocatori della Repubblica Ceca, che nonostante la stazza aveva agilità, tecnica e corsa.

Chi ad oggi detiene la maggiore resa muscolare oltre gli standard a cui siamo abituati è un giocatore che, se non lo conoscessimo, penseremmo possa essere pronto a partecipare alla prossima edizione di Mr. Olympia e contendersi il titolo con Roelly Winklaar. Stiamo parlando di Adebayo Akinfenwa, giocatore inglese di origini nigeriane dal fisico imponente. Fu durante un’amichevole in cui giocava nel Wimbledon e nel quale si oppose al Chelsea di Mourinho, che il portoghese rimase sbalordito dalla prestanza fisica dell’attaccante, capace di alzare 200 chili di panca piana, esattamente il doppio del suo peso (100 kg X 180 cm di altezza).

Foto: Il Secolo XIX

Cesare D’Agostino