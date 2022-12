Muriqi nel mirino del Real Madrid e la Lazio osserva con attenzione

L’attaccante kosovaro, in forza al Maiorca, piace alle Merengues. Il suo possibile trasferimento gioverebbe anche al club biancoceleste dal punto di vista economico

Da poco considerato vice Immobile alla Lazio a stella del Maiorca in Liga e adesso c’è anche il Real Madrid. Incredibile storia quella di Vedat Muriqi, acquistato dal club capitolino nel 2020 per 20 milioni di euro dal Fenerbahce e ceduto prima in prestito e poi definitivamente al Maiorca due estati dopo per una decina di milioni. In mezzo le appena due reti messe a referto in 49 partite con la maglia biancoceleste. In Liga una nuova vita: cinque reti lo scorso anno in sei mesi e otto in queste prime 12 partite. Adesso è piombato il Real Madrid. Il Maiorca valuta il giocatore almeno 15-20 milioni di euro. La Lazio, inoltre, guarda con attenzione poiché dall’eventuale rivendita ricaverebbe il 45% dell’incasso.

Sandro Caramazza