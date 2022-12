Muriel resta all’Atalanta: contratto prolungato fino al 2024

La società bergamasca ha esercitato la clausola che permetteva il rinnovo automatico del calciatore colombiano

Luis Muriel resterà all’Atalanta; nonostante il suo contratto fosse in scadenza a giugno, la società si è tutelata per evitare di perderlo a zero ed ha esercitato una clausola che ha fatto slittare la scandenza fino a giugno 2024. C’erano dubi circa la volontà delle due parti di proseguire insieme visto il rendimento altalenante del colombiano ed i continui problemi fisici, tuttavia ora sembrano essersi risolti i problemi e Muriel è pronto a tornare in forma per la seconda parte di campionato. L’Atalanta con lui, Zapata e Hojlund ha un reparto avanzato molto completo a patto che soprattutto i due colombiani riescano a stare bene fisicamente.

Fonte foto: infogoal.it

Alessandro Fornetti