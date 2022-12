Mourinho si sdoppia, CT Portogallo e tecnico Roma. Il clamoroso scenario

L’eliminazione dal Mondiale ai quarti di finale non ha sicuramente fatto sorridere la Federcalcio portoghese. Fernando Santos è a rischio esonero, occhio alla possibile candidatura dello Special One

Doppio ruolo per José Mourinho. Sarebbe clamoroso. Lo Special One, ad oggi tecnico della Roma almeno fino al 2024 (scadenza del contratto), potrebbe diventare contemporaneamente CT del suo Portogallo. La selezione lusitana è uscita dal Mondiale in Qatar ai quarti di finale perdendo 1-0 contro la favola Marocco. La posizione di Fernando Santos è a rischio. Sicuramente discutibili alcune scelte del Commissario Tecnico campione d’Europa nel 2016 come il lasciare in panchina i vari Ronaldo, Joao Cancelo, Rafael Leao e Joao Mario. La Federcalcio portoghese, infatti, starebbe pensando proprio a Mourinho come nuovo CT. In tal caso, Mou accetterebbe il doppio incarico di selezionatore e allenatore della Roma.

Sandro Caramazza