Mourinho sarà il nuovo allenatore del Fenerbahce

Il tecnico portoghese firmerà un contratto biennale con opzione per un’ulteriore stagione

José Mourinho allenerà il Fenerbahce nella prossima stagione. Lo Special One, senza squadra da gennaio dopo l’esonero con la Roma, ha trovato l’accordo con il club turco per due anni con opzione per il terzo. L’annuncio ufficiale è atteso in giornata e poi potremo vedere Mou allenare in Turchia.

Nuova esperienza per Mourinho che, dopo aver allenato in Portogallo, Inghilterra, Italia e Spagna, si metterà alla prova nella Super Lig turca con il solito obiettivo di vincere almeno un trofeo.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina