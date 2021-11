Mourinho punta sui giovani: con lo Zorya esordio per il 2004 Missori

Dopo il grande debutto di Afena lo Special One lancia nella mischia un altro ragazzo della primavera confermando la sua attenzione al settore giovanile giallorosso

E’ un nuovo Josè Mourinho quello che è sbarcato a Roma qualche mese fa, sotto molti aspetti. Più sarcastico e meno attaccabrighe con gli arbitri, più diplomatico con i colleghi allenatori e molto più incline, viste anche le circostanze, a puntare sul settore giovanile della squadra che allena. D’altronde quello giallorosso è un vivaio di alta qualità, che in passato ha sfornato giocatori di grande talento e lo Special One ha tutta l’intenzione di portare avanti questa tradizione.

Si è visto domenica, contro il Genoa, quando ha mandato in campo Felix Afena e il giovane ghanese ha ripagato la fiducia del suo allenatore segnando una doppietta decisiva per la vittoria contro il Grifone, ma si è visto anche ieri sera, quando con il risultato ormai in cassaforte contro lo Zorya, Mourinho ha fatto debuttare il primavera Filippo Missori. Classe 2004, terzino destro adattabile anche a sinistra, Missori ha firmato il suo primo contratto da professionista lo scorso luglio e pochi mesi dopo si è ritrovato convocato in prima squadra, prima per la partita di campionato contro il Napoli e poi addirittura in campo, per l’esordio, in Conference League. Mou lo stima, l’ha adocchiato da settimane ed ha deciso di premiare il suo impegno in allenamento facendolo debuttare tra i professionisti davanti ai tifosi giallorossi, di cui anche Missori faceva parte fino a poco tempo fa. A fine match, lo Special One gli ha regalato anche il pallone della gara come ricordo di una serata che resterà sempre indimenticabile per lui. Queste le parole del giovane difensore al termine della gara con lo Zorya: “E’ stata un’emozione indescrivibile per me che sono cresciuto dentro questa società, il mister mi ha chiamato e mi ha dato questa opportunità e lo ringrazio molto per questo. Mourinho mi ha chiamato e io mi sono fatto trovare pronto senza timore e senza ansia, è un grande allenatore da sempre ed è un privilegio allenarmi con lui“

Ora Missori tornerà tra le file della Primavera giallorossa, ma è entrato nelle grazie di Mourinho e conta di restarci a lungo. Il tempo è tutto dalla sua parte e l’occasione di crescere, svezzato da un allenatore di livello internazionale, è irripetibile. Nella speranza che quella di ieri sia stata solo la prima di tante presenze con la maglia della Roma. È d’obbligo un incoraggiamento: in bocca al lupo, giovane Missori.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ilromanista.eu)