Mourinho on top

Grazie alla vittoria di domenica pomeriggio nel derby del nord di Londra contro l’Arsenal la squadra dell’allenatore portoghese ha ritrovato il primo posto in classifica

Il successo ottenuto nel 202esimo derby contro i Gunners ha proiettato nuovamente la squadra allenata da José Mourinho al primo posto in Premier League. La prima posizione (condivisa con il Liverpool di Jürgen Klopp) dà l’idea del tipo di stagione che stanno conducendo gli Spurs quest’anno. I 24 punti ottenuti fin qui sono stati infatti il frutto delle prestazioni di una squadra compatta, unita, granitica, difficile da superare: in poche parole, la classica squadra dello Special One. Lo dimostra il dato relativo al possesso palla: nella sfida contro la squadra di Mikel Arteta infatti quest’ultimo è stato tutto a favore della compagine allenata dallo spagnolo. Un 68% di possesso che lascia pochi dubbi su chi abbia creato la maggior mole di gioco durante il match: tuttavia, gli unici 2 gol sono stati siglati dagli Spurs, i quali hanno sfruttato le prime due occasioni create durante il corso dell’incontro.

I giocatori del Tottenham esultano per la rete del 2 a 0 siglata da Harry Kane

Gli autori delle uniche reti dell’incontro sono state messe a segno da due dei maggiori protagonisti della stagione della squadra londinese finora: stiamo parlando di Heung-min Son e di Harry Kane. Il sud-coreano ha siglato il suo decimo gol in 11 partite stagionali, raggiungendo grazie alla rete di ieri il 98esimo centro da quando indossa la maglia degli Spurs; l’inglese invece ha timbrato per la 202esima volta in 304 partite totali disputate con il Tottenham. Numeri eccezionali, che diventano ancora più incredibili se combinati insieme: nel corso della stagione infatti dei 10 assist serviti da Kane ai suoi compagni ben 8 otto sono stati solamente per Son, mentre tutti e 3 gli assist del sud-coreano sono stati serviti per l’inglese. Un feeling incredibile che ha portato il totale del numero degli assist a favore uno dell’altro a 31, a sole 5 lunghezze dalla coppia che tuttora detiene il record nella storia del campionato inglese, quella composta da Frank Lampard e Didier Drogba.

L’esultanza di Heung-min Son dopo il gol dell’1 a 0

“Mi ha fatto un ottimo assist: ci troviamo bene sia campo che fuori, e questo fortunatamente si vede durante le partite” ha risposto Harry Kane alle domande dei giornalisti inerenti all’ottimo rapporto tra i due. Finalizzatore tremendo, trascinatore, ma soprattutto ragazzo serio e professionista esemplare, a 27 anni l’attaccante della Nazionale dei Tre Leoni è nel pieno della sua maturità calcistica e rappresenta il centravanti ideale per il gioco di José Mourinho. I gol subiti finora dagli Spurs sono solamente 9, ulteriore riprova della solidità difensiva della squadra: il portoghese ci ha messo esattamente un anno a farsi capire dai suoi ma i risultati stanno finalmente arrivando. I giocatori iniziano a porre fiducia nel credo tattico del portoghese e i 24 punti ottenuti fin qui non sono un caso. Di questo passo, Mou potrebbe rimanere a lungo on top.

Fabrizio Scarfò