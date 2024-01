Mourinho: il futuro è negli Usa o in Arabia Saudita, ma occhio al Portogallo

Tempo di lettura 1 minuto

Lo Special One dopo l’improvviso esonero dalla Roma è alla ricerca della prossima esperienza, la tentazione araba prende piede ma c’è anche la MLS oltre alla nazionale lusitana

Si è interrotta improvvisamente l’avventura di Josè Mourinho alla Roma. Il presidente Friedkin, non senza diverse contestazioni, ha deciso personalmente di esonerare lo Special One, che ora è già alla ricerca di una nuova panchina. Stando ai media britannici, i diversi apprezzamenti verso il calcio statunitense espressi in questi ultimi anni dall’allenatore portoghese fanno pensare che la MLS sia la più probabile delle destinazioni, ma non è così scontato. Da un lato ci sono le sirene arabe, sempre vive soprattutto grazie all’immensa disponibilità economica di cui gode il campionato saudita. Dall’altro, una scelta di cuore, nonché un incarico molto prestigioso: il Portogallo. La nazionale lusitana aveva già contattato Mourinho nella scorsa stagione, ora che è libero la federazione portoghese potrebbe effettuare un altro tentativo. Da escludere invece per il momento un suo ritorno in Premier League.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)