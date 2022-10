Mourinho e il rebus Zaniolo, una sfida difficile per lo Special One

Il tecnico portoghese crede molto nel talento giallorosso, che però deve ancora maturare sotto molti punti di vista

È arrivato a Roma da giovane sconosciuto, come parziale contropartita tecnica nello scambio con l’Inter per Nainggolan. Un primo anno magico, in cui ha fatto sognare i tifosi giallorossi. Poi, due infortuni gravi, i gossip sulla sua vita privata, le difficili trattative per il rinnovo, ma anche il gol decisivo nella finale di Conference League contro il Feyenoord. A 23 anni, la carriera di Nicolò Zaniolo è già un’altalena di luci e ombre, un pendolo che oscilla costantemente tra genio e sregolatezza.

Nella sceneggiatura della vita calcistica di Zaniolo, da maggio 2021 è entrato un personaggio decisamente unico nel suo genere: José Mourinho. Molti addetti ai lavori ritengono che lo Special One sia l’uomo giusto per misurare definitivamente il livello di Nicolò: se non ci riesce Mou a farlo esplodere allora non può riuscirsi nessun’altro. Questa teoria non è tanto lontana dalla realtà. Zaniolo, infatti, ha un grande potenziale tecnico ed atletico, ma è ancora acerbo dal punto di vista della mentalità e piuttosto anarchico a livello tattico. Sul primo aspetto in particolare, Mourinho sta lavorando molto, ma non è riuscito per il momento a limare gli eccessi caratteriali del suo giocatore, ancora troppo irascibile e poco lucido nei momenti tesi del match. Tatticamente parlando invece, Zaniolo sembra essere adatto al gioco del tecnico portoghese, la continua ricerca della verticalità e del contropiede si sposano alla perfezione con la prorompenza del trequartista giallorosso negli spazi aperti. Eppure, soprattutto sotto porta, sembra che a Zaniolo manchi sempre un centesimo per fare una lira. A dire il vero è un problema generale della Roma di quest’anno, ma sembra più evidente quando si tratta di lui. C’è la tecnica, c’è l’agonismo, ciò che manca è la disciplina tattica e comportamentale. È proprio questa la sfida principale per Mourinho, trasformare un talento grezzo in un top player, come quelli che ha allenato in passato.

La strada al momento appare ancora lunga e tortuosa, anche tra gli stessi tifosi giallorossi c’è chi è scettico sui margini di miglioramento del giovane giallorosso e chi ne chiede addirittura la cessione. Società e allenatore però sono dalla sua parte, insieme a tanti supporter che ancora hanno negli occhi il guizzo che è valso una coppa europea giusto qualche mese fa. Questa stagione può essere un bivio decisivo per la carriera di Zaniolo, meglio affrontarlo sotto la tutela di un grande allenatore come Mourinho.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)