Mourinho a rischio stangata, i tifosi sono con lui

Le proteste e l’espulsione di sabato potrebbero costare caro in termini di squalifica al tecnico portoghese, i romanisti, però, si schierano dalla sua parte con uno striscione a Trigoria

C’era da aspettarselo. Gesti e frasi di José Mourinho non sono piaciuti a quanto pare al Giudice Sportivo e potrebbe arrivare nelle prossime ore, o giorni, la stangata. Una lunga squalifica è quello che si teme in casa Roma. Non sarebbe una novità per un tecnico che anche in passato ha abituato alle sue crociate contro il sistema. Quello che può confortare l’allenatore giallorosso, però, è il fatto di avere dalla sua parte il tifo romanista. Nella giornata di oggi, infatti, è apparso uno striscione a Trigoria che sancisce l’apprezzamento totale dei sostenitori giallorossi verso il proprio mister. “La nostra fede, la tua mentalità: hai le chiavi di questa città” queste le parole utilizzate, una dichiarazione d’amore forte e chiara che rafforza sempre più la posizione del portoghese. Nel frattempo si attendono le decisioni dal punto di vista disciplinare ma per il momento l’affetto e l’apprezzamento della gente è la vittoria più importante per Mou.

Glauco Dusso