Moriero accetta la sfida: sarà il nuovo CT delle Maldive

Il tecnico leccese è da poche ore il nuovo selezionatore della Nazionale asiatica. Per lui, un contratto annuale per guidare la selezione che occupa il posto numero 158 nel ranking Fifa

Francesco Moriero è il nuovo commissario tecnico della Nazionale delle Maldive. L’ex giocatore di Inter e Roma ha firmato un contratto annuale con la selezione asiatica. Le Maldive hanno deciso di cambiare allenatore dopo le due eliminazioni dalla Coppa dell’Asia Meridionale per mano dell’India e dalla corsa al prossimo campionato del Mondo in Qatar del 2022. Per Checco Moriero, si tratta della tredicesima panchina diversa in carriera. Sicuramente, sarà una sfida affascinante (climaticamente parlando) ma anche molto complicata, visto che le Maldive sono la Nazionale numero 158 nel Ranking Fifa.

Sandro Caramazza