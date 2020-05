Monza, Vicenza e Reggina: i tre club che si sono guadagnati la Serie B

In attesa del verdetto ufficiale sulle quattro promozioni, analizzaimo il cammino delle tre capoliste che meritano di salire di categoria

Nel caos generale del calcio italiano rientra anche la questione su chi debbano essere le quattro compagini a meritare la promozione dalla Serie C alla B. Mentre ci sono maggiori dubbi sul criterio che assegnerebbe l’ultimo posto vacante, i primi tre sembrano piuttosto decisi e le squadre coinvolte sono naturalmente le capoliste dei rispettivi gironi: Monza, Vicenza e Reggina che hanno meritato sul campo l’eventuale promozione.

Il Monza è stata quella più dominante, club partito sin da subito con l’ambizione di scalare le categorie del calcio italiano che in questa stagione non ha veramente avuto rivali. I 16 punti di vantaggio sulla Carrarese seconda la dicono lunga sul cammino impressionante dei lombardi, capaci di vincere 18 delle 27 partite con sole due sconfitte al passivo. Dopo 19 anni di assenza sembra davvero arrivato il momento del ritorno nella serie cadetta.

Il Vicenza invece prima dello stop comandava il raggruppamento più equilibrato, con un margine di sei punti sulla Reggio Audace che comunque le dava un vantaggio abbastanza considerevole. Miglior difesa della Serie C con sole 12 reti incassate, ha lo stesso numero di vittorie e sconfitte del Monza, ma vista la concorrenza maggiore è un dato che certifica ancor di più la forza del club che tornerebbe in Serie B dopo tre anni dall’ultima volta.

La Reggina infine è la capolista di un girone che all’inizio sembrava dovesse essere il più competitivo, ma che i calabresi hanno praticamente dominato rimanendo imbattuti per tutto il girone d’andata. Con 9 punti di vantaggio sul Bari secondo, la Reggina ha mostrato di meritare ampiamente l’eventuale promozione.

Dunque in attesa dell’ufficialità e con i primi tre posti praticamente assegnati, resta da sciogliere il nodo sulla quarta promozione: la Lega ha indicato il Carpi come candidata numero uno in base al criterio del merito sportivo, ovvero miglior media punti in rapporto alle partite giocate (in questo momento Carpi 2.038, Reggio Audace 2.037, Bari 2 e Carrarese 1.66). Questo però ha suscitato grandi polemiche in quanto, con una partita in più che fa tutta la differenza nella media punti, la Reggio Audace è avanti al Carpi in classifica (stesso girone)ma appunto dietro di pochissimo alla base del criterio scelto dalla Lega. Il Bari inoltre ha addirittura sette punti in più degli emiliani ma con quattro partite disputate in più ha la media punti inferiore. Situazione ancora in divenire con la decisione ufficiale del Consiglio Federale attesa a breve che sicuramente creerà ancora discussioni, vista l’impossibilità di far felici tutti.

