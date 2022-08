Monza-Udinese e Lazio-Inter: le ultime verso gli anticipi

Nei due match odierni spicca quello dell’Olimpico, ma anche brianzoli e friulani vorranno il loro primo successo stagionale

Parte il terzo turno di Serie A, con due partite molto interessanti in programma. Lazio-Inter è ovviamente uno dei big match di questa giornata e sarà importante per entrambe le compagini il confronto con un’altra di alto livello all’inizio della stagione. Aprirà però alle 18:30 Monza-Udinese con entrambi i club ancora a secco di vittorie; i brianzoli si aspettavano diverso l’inizio dopo un’ottima campagna acquisti, i friulani dopo l’esordio col Milan hanno affrontato la Salernitana con un uomo in meno per tutto il secondo tempo. Per quanto riguarda le formazioni potrebbe tornare Beto dal primo minuto mentre nel Monza è attesa ancora la coppia d’attacco Petagna-Caprari. Nel grande appuntamento dell’Olimpico Sarri pensa a Pedro nel tridente con Immobile e Felipe Anderson, mentre Inzaghi si porta dietro i dubbi Gosens e Calhanoglu che al momento sembrano indietro rispetto a Dimarco e Gagliardini.

Alessandro Fornetti