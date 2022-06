Monza scatenato sul mercato: dopo Ranocchia e Cragno arrivano Carboni e Sensi

Il club brianzolo sta allestendo una squadra molto competitiva per la prossima stagione

Adriano Galliani sta preparando il Monza per la prima stagione in Serie A della sua storia e lo sta facendo nel migliore dei modi, siglando tanti colpi e rendendo la squadra sempre più competitiva per affrontare al meglio il campionato che verrà. Dopo aver preso Cragno in porta e Ranocchia in difesa, si attendono le ufficialità per altri due acquisti: Carboni, difensore dal Cagliari, e Sensi, centrocampista dall’Inter. Tuttavia il club brianzolo non si fermerà qui e guarda con molto interesse ad Antonio Candreva della Sampdoria, Matteo Pessina dell’Atalanta e ad una punta di esperienza che potrebbe essere Andrea Petagna del Napoli. Mercato in fermento per il Monza, obiettivo arrivare pronti per la Serie A e rimanere nella massima serie per tanti anni.

Fonte foto: footballnews24.it

Alessandro Fornetti