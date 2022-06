Monza scatenato, anche Candreva nel mirino. Agente a Milano

Galliani non vuole fermarsi. Dopo aver definito gli affari Cragno e Ranocchia, il Condor sta per affondare anche il colpo Candreva

Il Monza è una delle società più attive di questa sessione di calciomercato. I brianzoli, dopo aver ottenuto una promozione al cardiopalma contro il Pisa, vogliono regalarsi una prima annata storica in Serie A coi i fiocchi. Definito il colpo Alessio Cragno per la porta, Andrea Ranocchia in difesa e quasi Stefano Sensi a centrocampo, Adriano Galliani si è messo al lavoro anche per Antonio Candreva. L’agente Federico Pastorello è atteso a Milano per discutere con la dirigenza brianzola. Ottima l’ultima stagione di Candreva tra le fila della Sampdoria, la migliore dai tempi della Lazio. Ben 39 presenze stagionali complessive condite da sette gol e 13 assist.

Sandro Caramazza