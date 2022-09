Monza protagonista sul mercato ma non in Serie A: altro che salvezza tranquilla

Monza protagonista sul mercato ma non in Serie A: altro che salvezza...

Pessimo inizio di stagione per i brianzoli che si ritrovano ultimi in classifica a zero punti dopo cinque turni di campionato. Obiettivi da rimodulare

Quante aspettative sul Monza di Berlusconi, al momento, tutte naufragate. Dopo cinque giornate di Serie A, i brianzoli sono ultimi in classifica con zero punti all’attivo. Altro che campionato tranquillo e salvezza più che abbordabile. Il Monza sta pagando a caro prezzo il salto di categoria. Avvio di stagione inaspettato anche per i vincenti (ai tempi del Milan) Berlusconi e Galliani. La squadra brianzola, prima volta in Serie A, sta patendo le difficoltà del massimo campionato sia in termini tecnici che di personalità. I tanti volti nuovi, da Sensi a Petagna passando per Pessina, Caprari, Cragno e così via faticano ad ingranare. A ciò si aggiunge un Giovanni Stroppa ancora in difficoltà nel campionato dei grandi, precedente già avvenuto sulla panchina del Crotone e del Pescara. Per forza di cose, gli obiettivi di partenza dovranno essere conseguentemente rimodulati: non più stazionamento nella parte sinistra della classifica, bensì salvezza con sudore e fatica.

Sandro Caramazza