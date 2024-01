Monza, preso Djuric per rinforzare l’attacco

Tempo di lettura meno di un minuto

I brianzoli acquistano dal Verona il centravanti autore di cinque reti in campionato

Rinforzo in attacco per il Monza di Palladino. Dopo gli arrivi di Zerbin e Popovic, Galliani ha chiuso anche per l’attaccante bosniaco, ormai ex calciatore del Verona Milan Djuric. I veneti continuano nella loro opera di smantellamento e incassano una cifra intorno al milione di euro, per un giocatore che finora aveva fatto bene, siglando cinque reti con anche due errori dal dischetto. Il Monza invece si assicura un attaccante esperto che rappresenterà un’alternativa utile in un attacco che quest’anno fa parecchia fatica a segnare.

Fonte foto: calciohellas.it

Alessandro Fornetti