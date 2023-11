Monza orgoglio tricolore: tra le migliori con la rosa più italiana

Tempo di lettura 3 minuti

La squadra di Palladino conferma anche in questa stagione la bontà del lavoro fatto, la società ha come plus il fatto di essere quella con più giocatori di “casa”

Il lavoro iniziato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, proseguito da quest’ultimo dopo la scomparsa del patron, continua a dare i suoi frutti. Il Monza dopo il campionato scorso condotto in maniera sorprendente nelle posizioni più tranquille di classifica, sta proseguendo anche quest’anno con lo stesso trend. Raffaele Palladino si conferma ottimo allenatore emergente di una squadra che lo segue nei suoi dettami e che sta raccogliendo i frutti durante questa stagione. La classifica vede i brianzoli al nono posto, in coppia con l’altra sorpresa di quest’annata ovvero il Frosinone. Sono due i punti che separano il Monza dalla zona Europa e le premesse per migliorare i risultati dello scorso anno ci sono tutte.

La cosa che sorprende, soprattutto in questo calcio della globalizzazione e sempre più invaso dai calciatori stranieri, è che il Monza fa questo con la rosa più italiana di tutti. Nei 30 giocatori che compongono la rosa ufficiale della squadra di Palladino, solamente 11 sono stranieri. La speciale classifica vede poi al secondo posto l’Empoli con 12 e al terzo il Cagliari in coabitazione con la Juventus, a 14. Sorprendente trovare i bianconeri qui dopo le ultime annate. Con più stranieri, invece, l’Udinese, 31 su 36 componenti, staccato il Lecce con 23 su 31 e poi il Verona con 22 su 33. La prima big è il Milan che ne annovera 21.

Nella formazione titolare che ha affrontato il Cagliari domenica vi erano 9 italiani da inizio partita. Ironia della sorte il gol è arrivato da Mirko Maric, entrato al posto di Colombo. Quella del croato, però, è stata la prima rete non italiana del campionato biancorosso.

La compagine brianzola è il perfetto mix tra giovani in rampa di lancio e elementi più esperti. D’Ambrosio e Caldirola rappresentano oltre che la quarta difesa meno battuta del campionato, coadiuvati ovviamente dai compagni di reparto, anche uno zoccolo duro di esperienza che va a sommarsi ai vari Ciurria, Gagliardini e via discorrendo. Tra i giovani ecco el flaco Colpani, sicuramente oggetto del desiderio di grandi club nel prossimo futuro, Lorenzo Colombo, Samuele Vignato ecc.

Gli stranieri, oltre al già citato Maric, sono funzionali al progetto come il nuovo arrivato Kyriakopoulos o i veterani Pablo Marì, Machin e Dany Mota. Senza dimenticare la linea verde. Interessanti i fratelli Carboni e Bondo. Insomma un giusto equilibrio che sta portando risultati davvero interessanti mettendo in luce un allenatore e dei giocatori dal sicuro avvenire. L’ottimo campionato fin qui disputato ne è la testimonianza

Venerdì sera il test probante in casa contro la Juventus. L’anno scorso il Monza fece 6 punti su 6 contro i bianconeri senza subire nemmeno un gol. Una doppia sfida incredibile considerando il blasone della Vecchia Signora contro una squadra esordiente in A. Chissà che anche quest’anno da quelle parti non possa arrivare uno scherzo per Allegri e i suoi ragazzi.

Glauco Dusso