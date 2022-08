Monza inizio di serie A shock: due sconfitte, Stroppa traballa e Ranocchia KO

Ieri a Napoli seconda sconfitta consecutiva per i brianzoli. Un impatto non facile con la nuova categoria e come se non bastasse si fermerà a lungo uno dei giocatori più esperti

Il Monza si scontra con la dura realtà. La serie A è un “mondo” difficile e i biancorossi, soprattutto dopo l’abbondante mercato, avranno bisogno di tempo per trovare la quadra in campo. Mister Stroppa, ieri, insieme ai suoi ragazzi è uscito dal Diego Armando Maradona a capo chino, un 4-0 pesante che darà sicuramente la spinta a lavorare ancora di più anche se le voci sull’allenatore iniziano a serpeggiare. Le prossime giornate potrebbero essere già decisive per il futuro della panchina.

Piove sul bagnato dall’infermeria. Andrea Ranocchia, come ha spiegato il tecnico nel post partita, ha riportato un grave infortunio alla caviglia che lo terrà fuori per diverso tempo. In giornata arriveranno gli esami definitivi. Un vero peccato visto che proprio l’ex interista era uno dei calciatori d’esperienza che avrebbe dovuto traghettare i compagni nella nuova categoria. Adesso testa bassa e pedalare, la nuova avventura in serie A è appena cominciata ma bisogna cercare di cambiare rotta immediatamente.

Glauco Dusso