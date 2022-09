Il Monza ha deciso, Stroppa verso l’esonero: a breve l’annuncio

Il tecnico paga il solo punto raccolto in queste prime sei partite di campionato. Al suo posto la squadra è stata affidata per il momento a Raffaele Palladino

Il Monza ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa. Il tecnico della storica prima promozione in Serie A è durato appena sei giornate. Troppo poco il solo punto raccolto nelle prime sei giornate, il primo proprio all’ultima gara contro il Lecce. In attesa dell’annuncio ufficiale e del suo erede, la squadra è stata affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Raffaele Palladino. Si valutano in particolare due nomi per il dopo Stroppa: Roberto Donadoni e Claudio Ranieri. Sicuramente al Monza, autore di un grande mercato estivo, servirà una scossa per evitare di trasformarsi in una breve e deludente meteora.

Sandro Caramazza