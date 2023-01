Monza, contatti con Lirola per il ruolo di esterno destro

I brianzoli studiano il colpo per gennaio, il calciatore di proprietà del Marsiglia tornerebbe in Italia dopo la parentesi alla Fiorentina

Pol Lirola potrebbe tornare in Italia. L’esterno destro, ora in prestito all’Elche ma di proprietà dell’Olympique Marsiglia, interessa infatti al Monza che starebbe intavolando una trattativa con i francesi. Il club brianzolo vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, mentre i francesi insistono per l’obbligo al verificarsi di determinate condizioni. I contatti fra le parti sono frequenti ed è probabile che i nodi sulla formula vengano risolti, con l’Elche che sarebbe disponibile ad interrompere il prestito. Per Lirola dopo l’esperienza alla Fiorentina si prospetta dunque un ritorno in Italia.

Fonte foto: foot-sur7.fr

Alessandro Fornetti