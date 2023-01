Monza, accordo per l’arrivo di Lirola

Il terzino spagnolo è di proprietà del Marsiglia ma in questa stagione era in prestito all’Elche. Galliani si è assicurato le sue prestazioni offrendo ai francesi un prestito con diritto di riscatto

Primo colpo in questo mercato invernale per il Monza di Silvio Berlusconi. I lombardi si sono assicurati Pol Lirola, terzino destro di proprietà del Marsiglia ma che era in prestito all’Elche. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto e il giocatore è atteso in città per visite e firma. Lirola ha già giocato in Serie A con le maglie di Sassuolo e Fiorentina.

Il Monza ha accontentato le richieste di mister Palladino che chiedeva un esterno destro, dopo che la trattativa per Karsdorp della Roma non è decollata per via dell’ingaggio dell’olandese.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina