Mondiali 2022, in cerca di un posto al sole (del deserto) | Parte prima

Panoramica globale (esclusa l’Europa) delle eliminatorie alla prossima rassegna iridata in Qatar. Cominciando con Africa, Oceania ed Asia

Già da due anni (quasi) è iniziata la grande corsa che -Covid permettendo- spianerà la strada a 31 nazionali per i prossimi Mondiali qatarioti, i primi in Medioriente. In attesa degli speciali sui gironi europei (che inizieranno domani) e sull’Italia di Mancini, uno sguardo a cosa succede nei quattro angoli del Pianeta.

AFRICA/CAF – Già iniziata da tempo la prima scrematura, ora ci sono 10 gironi da 4: le vincenti dei raggruppamenti si sfideranno per portare 5 Nazionali nel Golfo. A due turni dalla fine, tutto -o quasi- secondo pronostico. Le big del calcio africano rispondono presente, ma c’è qualche sorpresa: le minuscole isole Comore che possono strappare il pass ai danni dell’Egitto, il Madagascar che appaia la Costa d’Avorio, il Gambia che può accedere alla fase finale e il Benin che contende il primato alla Nigeria. In tutto questo, una tra Ghana e Sudafrica, due potenze del foot africain, saluterà anzitempo il sogno mondiale.

L’ex Bologna Adam Masina, oriundo italiano che ha ufficialmente scelto di giocare

con la Nazionale marocchina

OCEANIA/OFC – Se verrà approvata la riforma targata Gianni Infantino, questi saranno gli ultimi Mondiali senza la sicurezza di un posto per la confederazione del Pacifico. C’è di più: ancora non è stato ufficializzato il format di qualificazione che porterà la vincitrice agli spareggi interzonali; probabile che si inizi a gennaio 2022 con una decina di selezioni ai nastri di partenza. Dopo il passaggio -da 15 anni ormai- dell’Australia alla confederazione asiatica, sembra scontata la partecipazione in Qatar della Nuova Zelanda. Occhio però ai tiri mancini da Nuova Caledonia e Polinesia Francese, nazioni in lenta ma costante ascesa in fatto di cultura calcistica.

Così come gli All Blacks del rugby, anche gli All Whites neozelandesi si cimentano con l’Haka prima delle partite.

Non portò bene, quantomeno in questa versione prima del match col Belgio, che vinse la partita.

ASIA/AFC – Siamo al giro di boa della seconda fase (su tre), con 8 gironi da 5: le vincenti e le quattro migliori seconde andranno ai due gironi finali, che manderanno 4 Nazionali ai Mondiali, più un’eventuale vincente dai barrages intercontinentali. Il Qatar padrone di casa giocherà comunque per un posto per la Coppa d’Asia (le migliori 24 si sfideranno anche nella rassegna continentale, in Cina nel 2023) e si terrà in allenamento con amichevoli contro una squadra a riposo a rotazione nei gironi europei, in una sorta di tournèe.

La situazione: Giappone e Australia in scioltezza, bene anche Iraq e Oman. Le sorprese: l’Uzbekistan del genoano Shomurodov, il Vietnam ancora imbattuto e il Turkmenistan che può fare l’impresa di estromettere la Corea del Sud.

Il doriano Yoshida e il felsineo Tomiyasu, un po’ di Italia anche tra i Blue Samurai

Concludiamo la prima parte con i diecimila spettatori attesi allo stadio di Dushanbe, in Tagikistan, per la sfida di giovedì contro la Mongolia. In barba a ogni prudenza per l’emergenza sanitaria. Citando Marx: la storia si ripete due volte, la prima come tragedia, la seconda come farsa.



Valerio Campagnoli