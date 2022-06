Mondiale Qatar 2022: La formazione degli assenti più illustri

Alla prossima edizione del campionato del Mondo non parteciperanno tanti giocatori di assoluto livello internazionale. E’ possibile stilare un undici fortissimo con tanto di panchina

Tutto pronto per il Mondiale in Qatar. Il tabellone del prossimo campionato del Mondo è ormai al completo con le qualificazioni di Costa Rica e Australia (vedi articolo). Poco più di cinque mesi e prenderà piede la 22esima edizione del torneo calcistico per eccellenza. Sono 32 le squadre qualificate da cui mancherà per la seconda volta consecutiva ancora l’Italia. I campioni d’Europa in carica non saranno però gli unici assenti illustri della kermesse internazionale. Se in ambito europeo, l’assenza degli azzurri ha creato un certo scalpore, lo stesso discorso si è protratto anche in Sudamerica con l’esclusione contemporanea di Cile e Colombia. L’imminente Mondiale in Qatar metterà in mostra fuoriclasse e campioni di livello assoluto: Messi, Ronaldo, Mbappé , Benzema, Neymar per citarne solamente alcuni, ma, al contempo, saranno anche tanti i campioni che assisteranno seduti sul divano di casa. A tal proposito, ecco un undici tipo degli assenti più celebri di Qatar 2022 con tanto di panchina.

LA FORMAZIONE DEGLI SCONTENTI

Modulo 4-3-3: Donnarumma (Italia); Cuadrado (Colombia), Alaba (Austria), Skriniar (Slovacchia), Robertson (Scozia); Barella (Italia), Verratti (Italia), Sabitzer (Austria); Chiesa (Italia), Haland (Norvegia), Salah (Egitto)

A disposizione: Oblak (Slovenia), Bonucci (Italia), Spinazzola (Italia), Calhanoglu (Turchia), Kessié (Costa d’Avorio), Luis Diaz (Colombia), Osimhen (Nigeria)

Sandro Caramazza