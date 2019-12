Mondiale per Club, trionfa il Liverpool. Flamengo sconfitto di misura

Roberto Firmino, attaccante brasiliano dei Reds capitalizza al ’99 del primo tempo supplementare un’imbucata di Mané, che permette alla squadra di Klopp di laurearsi campione del mondo

Immagine di Patrizio Farinacci



Il fatto importante è che lenta o ratta, sia la vendetta fatta. E così è stato. Il Liverpool si aggiudica la 16° edizione della coppa del mondo per club FIFA 2019 ai danni del Flamengo, grazie ad una rete di Roberto Firmino siglata durante il primo tempo supplementare. In Qatar si gioca alle ore 20.30 (18.30 ora italiana) il match, che chiude il torneo dove partecipano le sei vincitrici delle rispettive competizioni continentali, più la squadra campione nazionale del paese ospitante. L’impianto che ospita l’incontro è lo Stadio internazionale Khalifa, situato nel complesso sportivo dell’Aspire Zone a Doha. I Reds del tecnico tedesco scendono in campo con un 4-3-3, con Salah, Mané e Firmino a gestire la fase offensiva. Il tecnico portoghese Jorge Jesus, reduce da una parentesi difficile in Europa, affida la manovra del vertice offensivo al suo pupillo, nonché centravanti rigenerato dopo la pessima parentesi italiana all’Inter, Gabriel Barbosa alias Gabigol.

La partita scorre senza arte né parte, ma con ritmo ed intensità per comprensibili stati d’animo di nervosismo, generati da trascorsi storici, relativi alla competizione non proprio floridi. Da una parte il Liverpool che non è mai riuscito a vincere la competizione. Dall’altra la squadra sudamericada di Jorge Jesus, ferma alla vittoria del trofeo nel 1981, proprio ai danni del Liverpool per 3-0.

La risolve, dunque quel Roberto Firmino che tanto è stato criticato per la scarsa prolificità, ma che a questo punto non potrà non passare alla storia per il peso specifico e determinante del goal siglato. A tratti, va detto è stato un Flamengo spumeggiante, che ha messo in seria difficoltà Salah e co. Da segnalare un goal annullato dal VAR al Liverpool per un goal irregolare di Salah.

I Reds succedono al Real Madrid (record di 4 vittorie) nell’albo d’oro.

Fonte della foto: Sky

Cesare D’Agostino